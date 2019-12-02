الاحتلال الإسرائيلي كلّف الفلسطينيين أكثر من 47 مليار دولار في 17 سنة

2019/12/02 | 19:25

اخبار السعودية )- قدّرت الأمم المتحدة التكلفة الإجمالية التي تكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الممتدة بين العامين 2000 و2017 بـ 47.7 مليار دولار أميركي، بمعدل 2.5 مليار دولار سنويا.جاء ذلك خلال جلسة حوارية بين خبراء اقتصاديين فلسطينيين في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية (ماس) في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

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