خادم الحرمين يدعو أمير الكويت لحضور اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون

2019/12/02 | 20:27

اخبار السعودية )- بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطية للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تضمنت دعوته لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقام بتسليم الرسالة لأمير دولة الكويت، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقباله له اليوم بقصر بيان.

واطلع أمير دولة الكويت خلال الاستقبال على التحضيرات الجارية لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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