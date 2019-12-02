محاكمة إسرائيلي أمام محكمة أمن الدولة الأردنية

2019/12/02 | 20:27

اخبار السعودية )- بدأت في عمّان، اليوم (الاثنين)، محاكمة المواطن الإسرائيلي كونستانتين كوتوف أمام محكمة أمن الدولة بتهمتي «التسلل إلى أراضي المملكة بصورة غير مشروعة» و«حيازة مخدرات»، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.واعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية كوتوف (35 عاماً) خلال محاولته التسلل إلى أراضي المملكة في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتم الإعلان عن تحويله لمحكمة أمن الدولة أمس (الأحد).

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