2019/12/02 | 21:29

اخبار السعودية )- استقبل وزير خارجية اليابان موتيجي توشيميتسو، في مقر وزارة الخارجية اليابانية، اليوم (الاثنين)، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، الذي وصل إلى طوكيو في زيارة رسمية.وتم خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبير يبحث مع وزيري الخارجية والدفاع باليابان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبير يبحث مع وزيري الخارجية والدفاع باليابان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).