إصابة 3 جنود روس خلال دورية في سوريا

2019/12/02 | 21:29

اخبار السعودية )- أُصيب 3 جنود روس، اليوم (الاثنين)، بانفجار عبوة ناسفة خلال تسييرهم دورية على طول الحدود السورية قرب كوباني في شمال البلاد، وفق ما أفادت به وزارة الدفاع الروسية.وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية: «في 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، خلال مهمة استطلاع تقوم بها دورية روسية - تركية مشتركة، انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع لدى مرور آلية مدرعة للشرطة العسكرية الروسية على مسافة 1.5 كلم غرب بلدة كوران (منطقة كوباني)».وأضافت أن 3 جنود روس أصيبوا بجروح طفيفة وأصيبت الآلية بأضرار، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

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