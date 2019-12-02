«العفو الدولية»: 208 قتلى على الأقل حصيلة قمع الاحتجاجات في إيران

2019/12/02 | 22:00

اخبار السعودية )- أفادت منظمة العفو الدولية، اليوم (الاثنين)، بأن «208 أشخاص على الأقل» قُتلوا جراء قمع الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) في إيران رداً على رفع أسعار الوقود، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت المنظمة إن «عدد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم قُتلوا خلال المظاهرات في إيران التي اندلعت في 15 نوفمبر ارتفع إلى 208 على الأقل، بناءً على تقارير موثوق بها تلقتها المنظمة».



وأضافت أنه طبقاً لمعلومات جمعتها فإن «عائلات الضحايا تعرضت للتهديد والتحذير من التحدث إلى الإعلام أو إقامة جنازات لقتلاها».



وتابعت: «بعض العائلات أُجبرت كذلك على دفع مبالغ طائلة لاستعادة جثث أحبائها».

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