بومبيو يتهم إيران بأنها وراء الاحتجاجات في الشرق الأوسط

2019/12/02 | 22:00

اخبار السعودية )- قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الاثنين)، إن إيران هي العامل المشترك وراء الاحتجاجات في أنحاء الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المتظاهرين في العراق ولبنان وإيران نفسها يعارضون النظام الإيراني.

وفي حين أقر بومبيو بوجود أسباب محلية للاضطرابات التي اجتاحت الشرق الأوسط ومناطق أخرى، وجه أصابع الاتهام إلى إيران التي تعتبرها إدارة الرئيس دونالد ترمب عدوها اللدود، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

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