"تحالف النصر" يحمّل حكومة عبد المهدي انهيار الوضع الأمني

2019/12/02 | 22:46

اخبار السعودية )- حمّل "تحالف النصر" العراقي حكومة عادل عبد المهدي مسؤولية انهيار الوضع الأمني في البلاد.ونقلت قناة "السومرية" عن النائب عن "تحالف النصر" عدنان الزرفي قوله مساء الاثنين إن "المجتمع العراقي دفع ثمناً

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