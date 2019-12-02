العراق.. اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في النجف

2019/12/02 | 23:17

اخبار السعودية )- أفادت أنباء عن عودة الاشتباكات مساء الاثنين بين الأمن والمتظاهرين في مدينة النجف في العراق.وأكدت مصادر إعلامية وقوع إصابات وحالات اختناق في الاشتباكات الليلية في النجف.في سياق متصل، عقد اجتماع مساء

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