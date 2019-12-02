حركة سودانية متمردة تدعو لتمديد مفاوضات السلام مع الخرطوم 3 أشهر

2019/12/02 | 23:33

اخبار السعودية )- دعت حركة سودانية متمردة، اليوم (الاثنين)، إلى تمديد مفاوضات السلام الجارية بينها وبين سلطات الخرطوم الانتقالية لمدة 3 أشهر، مطالبة من جهة ثانية الولايات المتحدة برفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب.وقال ياسر عرمان، نائب رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال»، خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم: «نطالب بتمديد إعلان جوبا الذي ينتهي في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي لـ3 أشهر، تنتهي في 8 مارس (آذار) المقبل».وأضاف وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «نتمنى أن تكون جولة 10 ديسمبر (كانون الأول) هي الأخيرة، وأن يتم تحقيق السلام».

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