باريس تتهم واشنطن بالتراجع عن اتفاقية بشأن الضريبة الرقمية

2019/12/02 | 23:33

اخبار السعودية )- اتهمت فرنسا، اليوم (الاثنين)، الولايات المتحدة الأميركية بالتراجع عن اتفاقية كانت تهدف إلى التوصل إلى حل دولي لفرض ضريبة على الشركات الكبرى التي تقدم الخدمات الرقمية.وورد الاتهام على لسان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، قبل ساعات من صدور تقرير أميركي بشأن الضريبة التي تفرضها باريس على الخدمات الرقمية داخل فرنسا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.ومن الممكن أن يشكل تقرير واشنطن أساساً لتدابير مضادة، قد تشمل فرض ضريبة على النبيذ الفرنسي، بحسب تهديد للرئيس الأميركي دونالد ترمب أوائل العام الحالي.

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