تخليد أسطورة فيدرر على عملة معدنية في سويسرا

2019/12/03 | 00:34

اخبار السعودية )- قررت السلطات السويسرية تخليد نجم كرة المضرب الأسطوري روجيه فيدرر، بإصدار عملة نقدية من فئة 20 فرنكاً سويسرياً، تحمل صورته وهو يرد الكرة بطريقته المعروفة، وذلك حسبما أعلنت دار السك السويسرية.

وقالت الهيئة النقدية، في بيان، الاثنين: «قررت دار السك النقدي السويسرية، وللمرة الأولى في تاريخها، أن تكرس عملة تذكارية لشخصية على قيد الحياة: روجيه فيدرر»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وبررت الدار قرارها بالقول إن فيدرر الذي «يعتبر أفضل رياضي فردي في سويسرا، هو أيضاً سفير الأحلام لبلاده».

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