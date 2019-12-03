2019/12/03 | 00:34

اخبار السعودية )- وجه المنتخب السعودي لكرة القدم إنذاراً جديداً لباقي منافسيه في بطولة كأس الخليج الحالية «خليجي 24»، متأهلاً عن جدارة إلى الدور قبل النهائي للبطولة بفوزه الثمين 3 - 1 اليوم (الاثنين) في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة المقامة حالياً في قطر.ورفع المنتخب السعودي، رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ليضرب موعداً مع المنتخب القطري صاحب الأرض في الدور قبل النهائي يوم الخميس المقبل، حيث احتل المنتخب القطري المركز الثاني في المجموعة الأولى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («الأخضر السعودي» يجرد عُمان من لقب «خليجي» ويتأهل لنصف النهائي) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («الأخضر السعودي» يجرد عُمان من لقب «خليجي» ويتأهل لنصف النهائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).