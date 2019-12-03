2019/12/03 | 01:21

اخبار السعودية )- دانت الولايات المتحدة الإثنين الاستخدام "المروع والشنيع" للقوة ضد المتظاهرين في جنوب العراق.وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط ديفيد شينكر للصحافيين إن "استخدام القوة المفرطة خلال عطلة

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