بومبيو: تدخلات إيران وراء احتجاجات المنطقة

2019/12/03 | 01:36

اخبار السعودية )- حمّل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، التدخلات الإيرانية في العراق ولبنان مسؤولية الاحتجاجات التي يشهدها البلدان، معتبراً أن الشارع تحرك ضد «النفوذ الإيراني»، إضافة إلى الأسباب المحلية.

وفي حين تراجعت الآمال بقرب تشكيل حكومة في لبنان، خيّمت «خلافات حادة» على مشاورات القوى السياسية العراقية لتسمية رئيس وزراء جديد خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.

وقال بومبيو إن إيران هي «العامل المشترك» وراء الاحتجاجات في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المتظاهرين في العراق ولبنان وإيران نفسها، يعارضون النظام الديني وتدخلات طهران في المنطقة.

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