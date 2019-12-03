2019/12/03 | 01:36

اخبار السعودية )- سجل «منتدى الإعلام السعودي»، أمس، انطلاقة لافتة في نسخته الأولى التي استضافتها الرياض تحت عنوان «صناعة الإعلام...الفرص والتحديات»، بحضور أكثر من ألف إعلامي من 32 دولة يشاركون بـ50 جلسة وورشة عمل تعقد على مدى يومين لاستعراض التجارب المحلية والدولية في الصناعة والتحديات التي تواجهها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاقة لافتة لـ«منتدى الإعلام السعودي») نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاقة لافتة لـ«منتدى الإعلام السعودي») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).