النجيفي: الوجود الإيراني في العراق سينتهي ولو بعد حين

2019/12/03 | 03:55

اخبار السعودية )- قال رئيس البرلمان العراقي الأسبق أسامة النجيفي في مقابلة خاصة لـ"العربية" و"الحدث" إن الأحزابَ المتمسكةَ بالسلطة لن تتخلى عنها بسهولة، لكن ضغطَ الشارع سيُجبرها على الانصياع لمطالب المتظاهرين.كما أكد

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