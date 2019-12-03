متحدث عراقي: لا توجد قوات قتالية أميركية في العراق

2019/12/03 | 12:41

اخبار السعودية )- أكد المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، عدم وجود قوات قتالية أميركية على الأراضي العراقية.وقال إن القوات الأميركية الموجودة في العراق مهمتها تقديم الدعم اللوجستي والخدمات والتدريب،

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