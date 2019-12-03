«ناسا» ترصد حطام مركبة إنزال هندية على سطح القمر

2019/12/03 | 13:26

اخبار السعودية )- بعد نحو 3 أشهر من مهمة غير ناجحة لمركبة إنزال هندية للقمر، عثرت وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) على حطام من أجزاء المركبة غير المأهولة.

وكانت مركبة الإنزال «فيكرام» قد تحطمت على سطح القمر، ولكن المركبة الفضائية الرئيسية ظلت في مدارها.

وأسقطت المركبة الفضائية الرئيسية مركبة الإنزال تمهيداً للهبوط على منطقة لم يتم استكشافها سابقاً من القمر.



لكن الاتصال مع المركبة انقطع على مسافة كيلومترين من سطح القمر.

ونشرت ناسا أمس (الاثنين) صورة، تظهر ما تصفه بأنه موقع الإنزال والحطام، الذي يمكن مشاهدته على مسافة عدة كيلومترات.

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