كوريا الشمالية: واشنطن هي من سيختار «هدية عيد الميلاد» التي تريدها

2019/12/03 | 13:26

اخبار السعودية )- ذكرت وسائل الإعلام الرسمية بكوريا الشمالية في بيان اليوم (الثلاثاء)، أن وزارة الخارجية نبّهت مجدداً إلى اقتراب انقضاء مهلة حددتها للولايات المتحدة للعدول عن «سياساتها العدائية» بحلول نهاية العام، وقالت إن واشنطن هي من سيختار «هدية عيد الميلاد» في آخر السنة.واتهم ري تاي سونغ، نائب وزير الشؤون الخارجية المسؤول عن العلاقات مع الولايات المتحدة، واشنطن بأنها «حريصة على كسب الوقت» بدلاً من تقديم تنازلات.

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