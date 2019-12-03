أميركية تجدد اتهامها للأمير أندرو باستغلالها جنسياً وتناشد البريطانيين الوقوف معها

2019/12/03 | 15:30

اخبار السعودية )- ناشدت أميركية تقول إنها أُجبرت على ممارسة الجنس مع الأمير أندرو البريطانيين أن يقفوا إلى جانبها وأكدت أنها لا تقول سوى الحقيقة في هذه الفضيحة التي هزت العائلة المالكة.

وتقول فرجينيا جوفري، إن رجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين كان يجبرها على ممارسة الجنس مع أصدقاء له، من بينهم الأمير البريطاني أندرو، عندما كانت قاصراً لا يتجاوز عمرها 17 عاماً، وينفي أندرو ذلك تماماً.

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