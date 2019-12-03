مصر: السجن المشدد 10 أعوام لمتهم بقضية «اغتيال النائب العام»

2019/12/03 | 15:30

اخبار السعودية )- قضت محكمة مصرية اليوم (الثلاثاء) بالسجن المشدد 10 أعوام في إعادة محاكمة متهم يدعى مصطفى محمود بقضية اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات عام 2015.وأصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة الحكم بمجمع محاكم معهد أمناء الشرطة بـ«طره» (جنوب القاهرة) اليوم.وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهم وآخرين تهما وتم الحكم عليهم في وقت سابق في عدة تهم، أهمها «الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والقوانين، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات».

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