العراق.. 433 حصيلة قتلى الاحتجاجات من المتظاهرين والأمن

2019/12/03 | 16:49

اخبار السعودية )- أعلن التلفزيون العراقي، الثلاثاء، نقلاً عن قائد الشرطة الاتحادية، عن وصول تعزيزات من 500 مقاتل إلى سجن الحوت في ذي قار و150 مقاتلاً إلى سجن البصرة لحمايتهما، فيما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق

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