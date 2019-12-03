2019/12/03 | 17:03

اخبار السعودية )- أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان اليوم (الثلاثاء) وفاة 15 عاملا وإصابة العشرات بينهم حالات حرجة جراء حريق هائل بأحد مصانع السيراميك في المنطقة الصناعية بحري العاصمة الخرطوم.

وقالت اللجنة، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم (الثلاثاء)، إن مستشفيات بحري التعليمية والأمل والدولي والبراحة استقبلت حالات وفاة وعشرات المصابين، متوقعة وصول المزيد من الحالات.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن الحريق ناجم عن انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع، مشيرا إلى وقوع خسائر فادحة في بنية المصنع ووفاة وإصابة عدد من العمال، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة 15 عاملاً جراء حريق ضخم بمصنع للسيراميك في الخرطوم) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة 15 عاملاً جراء حريق ضخم بمصنع للسيراميك في الخرطوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).