مقتل جندي تركي في سوريا بقصف كردي

2019/12/03 | 17:03

اخبار السعودية )- قُتل جندي تركي، أمس (الاثنين)، إثر إطلاق مقاتلين أكراد سوريين قذائف هاون في منطقة يسيطر عليها الجيش التركي في الأراضي السورية، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التركية.وقالت الوزارة في بيان: «أصيب أحد رفاقنا بقذائف هاون أطلقها عناصر منظمة إرهابية» في إشارة إلى القوات الكردية السورية.وأضافت أن الجندي قضى متأثراً بجروحه.وأشار البيان إلى أن الجنود الأتراك ردوا على إطلاق القذائف، من دون تحديد دقيق لمكان الواقعة.

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