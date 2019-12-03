أوساط عراقية تتداول اسم بحر العلوم لرئاسة حكومة العراق

2019/12/03 | 17:51

اخبار السعودية )- تتداول أوساط سياسية في العراق اسم وزير النفط الأسبق، إبراهيم محمد بحر العلوم، لتولي مسؤولية تشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لعادل عبدالمهدي.وكان بحر العلوم وزيراً للنفط العراقي، واستقال في مطلع 2006، كما

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