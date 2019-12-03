2019/12/03 | 18:05

اخبار السعودية )- واصل منتدى الإعلام السعودي، اليوم (الثلاثاء)، جلساته في يومه الثاني والأخير تحت شعار: «صناعة الإعلام...الفرص والتحديات» بحضور نخبة من رموز الإعلام المحلي والدولي على حدٍّ سواء.

وأكد رئيس تحرير صحيفة عكاظ وعضو مجلس إدارة هيئة الصحافيين السعوديين جميل الذيابي، بقاء المؤسسات الصحافية وعدم فنائها ما دام شغف الحصول على المعلومة موجوداً، بشرط مواكبة التطورات والمستجدات في صناعة الصحافة وهو أمر تفرضه طبيعة المهنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتدى الإعلام السعودي في يومه الثاني: «المهنة ثابتة والوسيلة تتغير») نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتدى الإعلام السعودي في يومه الثاني: «المهنة ثابتة والوسيلة تتغير») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).