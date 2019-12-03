شاب ينضم لنادي المليارديرات بفضل ألعاب الهاتف وكريستيانو رونالدو

2019/12/03 | 18:05

اخبار السعودية )- انضم مهاجر صيني يعيش في سنغافورة يبلغ من العمر 39 عاما إلى نادي المليارديرات الأسبوع الماضي، بعد أن تمكن من صنع ثروة هائلة من ألعاب الهواتف الجوالة، ومن منصة تسوق يقدم إعلاناتها نجم الكرة كريستيانو رونالدو.

وبحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد تمكن جانغ يي، المؤسس المشارك لشركة «sea Ltd» للألعاب والتجارة الإلكترونية من زيادة ثروته بمقدار 3 أضعاف بعد أن أصبحت لعبة «The battle royale» التي تنتجها الشركة من بين أكثر 5 ألعاب تنزيلا على متاجر «آبل» و«غوغل بلاي» لثلاثة أرباع متتالية من هذا العام، وحققت إيرادات قيمتها مليار دولار منذ إطلاقها في عام 2017.

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