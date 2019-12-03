2019/12/03 | 18:36

اخبار السعودية )- ذكر تقرير، اليوم (الثلاثاء)، أنه من المتوقع أن تصدر شركة «أبل» أربعة هواتف جديدة تدعم شبكة الجيل الخامس (5 جي) في عام 2020.

ووفقاً لمحللين في شركة JPMorgan، فمن المحتمل أن تطرح الشركة الهواتف الجديدة في النصف الثاني من عام 2020 في أحجام متنوعة، واحد بحجم 5.4 بوصة والآخر عند 6.7 بوصة واثنان بحجم 6.1 بوصة، حسب شبكة «سي إن إن» الأميركية.

وأشار التقرير إلى أن أكبر جهاز «آيفون» سيحتوي على الأرجح على تقنية حديثة تسمح بالتقاط مقاطع فيديو وصور بجودة أفضل عند التقاط الحركة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: «أبل» تستعد لإطلاق 4 هواتف تدعم شبكات الجيل الخامس في 2020) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: «أبل» تستعد لإطلاق 4 هواتف تدعم شبكات الجيل الخامس في 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).