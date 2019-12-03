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بالفيديو- عرض مسرحي عن الاحتجاجات يبكي المتظاهرين بالبصرة


2019/12/03 | 19:55
(اخبار السعودية)- بالفيديو- عرض مسرحي عن الاحتجاجات يبكي المتظاهرين بالبصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الجزيرة الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/03 | 19:55.

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