2019/12/03 | 19:55
(اخبار السعودية)- بالفيديو- عرض مسرحي عن الاحتجاجات يبكي المتظاهرين بالبصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الجزيرة الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/03 | 19:55.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الجزيرة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو- عرض مسرحي عن الاحتجاجات يبكي المتظاهرين بالبصرة) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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