2019/12/03 | 20:09

اخبار السعودية )- اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا بالعمل مع وكلاء تنظيم داعش، داعياً أنقرة إلى إزالة أوجه الغموض تلك خلال اجتماعات هذا الأسبوع.وقال ماكرون للصحافيين اليوم (الثلاثاء) في مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي دونالد ترمب: «العدو المشترك اليوم هو الجماعات الإرهابية.آسف لأن أقول إننا ليس لدينا تعريف الإرهاب نفسه على الطاولة»، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.وأضاف: «عندما أنظر إلى تركيا أجدهم يقاتلون الذين قاتلوا معنا (داعش) كتفاً بكتف، وأحياناً يعملون مع وكلاء للتنظيم».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يتهم تركيا بالعمل مع «داعش») نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون يتهم تركيا بالعمل مع «داعش») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).