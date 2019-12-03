عمرو موسى ناعياً شعبان عبد الرحيم: أحب وكره... وخلط الفن بالسياسة بطرافة

2019/12/03 | 20:09

اخبار السعودية )- نعى الدبلوماسي المصري عمرو موسي وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم الذي وافته المنية، اليوم (الثلاثاء)، قائلاً إنه كان «مصرياً طيباً يعيش ويؤدي ويمتع» و«يحب ويكره» وكان «مؤدياً من نوع خاص...بعض من الفن وبعض من الطرافة المصرية مع قليل من السياسة».

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