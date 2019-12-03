الأمم المتحدة تحض العراق على الاستجابة لمطالب الشعب

2019/12/03 | 21:28

اخبار السعودية )- حضت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جانين هينيس-بلاشيرت، الثلاثاء، السلطات العراقية على الاستجابة لتطلعات الشعب العراقي، مؤكدة مجدداً أن استخدام القوة ضد العراقيين أمر "لا يمكن التسامح معه".وفي وقت

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