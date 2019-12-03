2019/12/03 | 21:42

اخبار السعودية )- نُصبت شجرة عيد الميلاد على مدخل فندق «إمبريال» في البلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة وزُينت، إيذاناً ببدء الاحتفالات، لكن التهديد بإخلاء قريب محتمل للمبنى لصالح الجمعيات الاستيطانية يخيّم على أجواء الأعياد.

وتمتلك الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية فندقي «إمبريال» و«البترا» الواقعين عند مدخل باب الخليل في الحي المسيحي في البلدة القديمة، ويهدد الإخلاء الفندقين بعد أن استحوذت عليهما جمعية استيطانية بالإضافة إلى عقار ثالث هو «بيت المعظمية» في الحي الإسلامي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أملاك مسيحية في القدس مهددة لصالح المستوطنين) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أملاك مسيحية في القدس مهددة لصالح المستوطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).