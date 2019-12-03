رحلة صيد تتسبب في مقتل 9 أشخاص من 4 أجيال لعائلة واحدة

2019/12/03 | 21:42

اخبار السعودية )- لقي تسعة أشخاص من عائلة واحدة، يمثلون أربعة أجيال فيها، مصرعهم في حادث تحطم طائرة في ولاية داكوتا الجنوبية في أثناء سفرهم في رحلة صيد، حسبما أعلنت شركةٌ كان اثنان من الضحايا من المديرين التنفيذيين بها.وكان الأخوان جيم وكيرك هانسن، مؤسسا شركة «كياني» على متن الطائرة ذات المحرك الواحد مع والدهما، جيم هانسن الأب، عندما تحطمت بعد إقلاعها، يوم السبت، من مدينة تشامبرلين في ولاية داكوتا الجنوبية، حسبما أعلنت الشركة في بيان.وحسب البيان، فهناك ثلاثة ناجين فقط من حادث تحطم الطائرة، ليس من بينهم مؤسسا الشركة، حسبما نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية.

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