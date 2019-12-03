العراق.. 5 صواريخ تسقط داخل قاعدة أميركية ولا إصابات

2019/12/03 | 22:30

اخبار السعودية )- ذكر بيان للجيش العراقي أن خمسة صواريخ سقطت مساء الثلاثاء داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار في غرب العراق والتي توجد بها قوات أميركية.وأضاف البيان أن الهجوم لم يسفر عن سقوط أي مصابين، دون أن يقدم

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