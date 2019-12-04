إيران تعترف بقتل متظاهرين بالرصاص

2019/12/04 | 00:16

اخبار السعودية )- أكدت السلطات الإيرانية للمرة الأولى، اليوم (الثلاثاء)، أن قوات الأمن قتلت متظاهرين بالرصاص، خلال ما تصفه منظمات حقوقية بأنها أدمى احتجاجات منذ الثورة الإيرانية عام 1979.واعترف التلفزيون الرسمي بقتل المحتجين، دون أن يذكر أرقاماً، جاء ذلك قبل ساعات من قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران «تقتل ربما آلافاً وآلافاً من الأشخاص الآن ونحن نتكلم».

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