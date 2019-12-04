معرض لوس أنجليس للسيارات: إشراق قوي للدفع الكهربائي على أعتاب 2020

2019/12/04 | 01:18

اخبار السعودية )- اختتم منذ أيام معرض لوس أنجليس للسيارات الذي يعقد سنوياً منذ عام 1907 بالكشف عن 24 طرازاً جديداً يعرض عالمياً للمرة الأولى، بالإضافة إلى 18 نموذجاً يعرض أميركياً للمرة الأولى والعديد من السيارات التجريبية وسيارات السباق وتقنيات المستقبل.وكان لافتاً في معرض هذا العام الزخم الذي اكتسبته السيارات الكهربائية والهايبرد على أعتاب دخولها إلى الأسواق في عام 2020.

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