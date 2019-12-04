نصيحة لكبار السن: التعب خطر على حياتك أثناء القيادة

2019/12/04 | 01:18

اخبار السعودية )- صرح مدير معهد القيادة المتقدمة البريطاني ريتشارد غلادمان أن التعب أثناء القيادة يعد من الأخطار الجسيمة التي تهدد السائقين، خصوصاً في فئة كبار العمر.وأضاف أن المعهد يوصي ببعض النصائح لهذه الفئة أهمها ضرورة التوقف عن القيادة وأخذ فترات راحة أثناء الرحلات الطويلة لاستعادة نشاطهم.وأشار غلادمان إلى أن مشكلة الإجهاد يمكن أن تؤثر على كل الأعمار وأن من يغفو أثناء القيادة لمدة ثانية واحدة على سرعة 70 ميلاً في الساعة يكون قد قطع بالسيارة مسافة 31 متراً يمكن وقوع حادث خطير خلالها.وحذر غلادمان من أن فقدان ساعات من النوم ليلاً يؤدي في الغالب إلى النعاس أثناء النهار.

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