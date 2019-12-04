«حزب الله» يدخل على خط خلافة عبد المهدي

2019/12/04 | 02:20

اخبار السعودية )- دخل «حزب الله» اللبناني على خط محاولات الدفع بترشيح شخصية عراقية تخلف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وكشف مصدر عراقي مقرب من دوائر القرار في بغداد، أن قاسم سليماني ومسؤول ملف العراق في «حزب الله» اللبناني محمد كوثراني، يحاولان تمرير مرشح لخلافة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.



وأضاف المصدر الذي نقلت تصريحاته وكالة الصحافة الفرنسية أن سليماني «موجود في بغداد للدفع باتجاه ترشيح إحدى الشخصيات لخلافة عبد المهدي»، وأن «كوثراني يلعب أيضاً دوراً كبيراً في مسألة إقناع القوى السياسية من شيعة وسنة في هذا الاتجاه».

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