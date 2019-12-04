مسيحيو العراق يلغون الاحتفالات بالميلاد تضامناً مع المحتجين

2019/12/04 | 02:38

اخبار السعودية )- أعلن رئيس الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق الثلاثاء أن الطائفة لن تقيم احتفالات عامة بعيد الميلاد احتراماً للقتلى والجرحى الذين سقطوا في الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة.وقوبلت التظاهرات

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