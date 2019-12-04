عملية بلجيكية بريطانية تفكك شبكة تهريب مهاجرين عراقيين

2019/12/04 | 04:41

اخبار السعودية )- أُوقف أربعة أشخاص يُشتبه بأنهم يهرّبون بشكل غير قانوني مهاجرين عراقيين من بلجيكا إلى بريطانيا نتيجة عملية مشتركة نفذها جهازا شرطة البلدين، وفق ما أعلنت النيابة العامة في مدينة أنتويرب (شمال

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