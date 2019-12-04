غضب عراقي ضد قنصلية إيران مجدداً.. وحزب الله على الخط

2019/12/04 | 09:51

اخبار السعودية )- تجسد مجدداً غضب المحتجين العراقيين ضد التدخلات الإيرانية في العراق، عبر إضرام النار للمرة الثالثة أمام القنصلية الإيرانية في النجف، ليل الثلاثاء الأربعاء، ما أدى إلى احتراق مدخلها، بحسب ما أفادت

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