النزاهة العراقية تأمر بتوقيف نائب رئيس مجلس نينوى

2019/12/04 | 10:53

اخبار السعودية )- أعلنت هيئة النزاهة في العراق، الأربعاء، صدور أمري استقدام بحق نائب رئيس مجلس محافظة نينوى السابق وأحد أعضاء مجلس المحافظة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.في التفاصيل، ذكر بيان

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