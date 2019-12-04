العراق.. أمر بالقبض على مدير مطار النجف السابق

2019/12/04 | 11:24

اخبار السعودية )- أصدرت هيئة النزاهة العراقية الأربعاء أوامر بالقبض على رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق ومنعه من السفر، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.وذكرت في بيان أن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في

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