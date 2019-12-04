السجن 40 عاماً لعنصر بـ«حزب الله» أدين بالتحضير لاعتداءات في أميركا

2019/12/04 | 12:40

اخبار السعودية )- حكم قاض اتّحادي في نيويورك أمس (الثلاثاء) بالسجن 40 عاماً على أميركي من أصل لبناني، بعد إدانته في مايو (أيار) بالتورّط في التحضير لاعتداءات لمصلحة «حزب الله»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.وقال المدّعي الاتّحادي في مانهاتن جيفري بيرمان في بيان إنّ «منظّمة (الجهاد الإسلامي) التابعة لـ(حزب الله) جنّدت علي كوراني ودرّبته وأرسلته للتخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية في منطقة نيويورك».وأضاف: «بعد سنوات قضاها في مراقبة البنية التحتية الحيوية للمدينة من مبانٍ فدرالية ومطارات دولية وحتّى دور الحضانة، أصبح الآن أوّلَ عميلٍ للمنظّمة تتمّ إدانته بسبب جرائمه في الولايات المتحدة».

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