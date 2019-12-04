بغداد.. هجوم بقنبلة يدوية وإصابة 9 من قوات الأمن

2019/12/04 | 12:57

اخبار السعودية )- أعلنت قيادة عمليات بغداد الأربعاء وقوع ٩ جرحى بين صفوف القوات الأمنية إثر هجوم برمانة يدوية عند حاجز البنك المركزي في العاصمة العراقية، مضيفة أن بين المصابين حالات خطرة.وأوضحت في بيان أن مجهولين

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