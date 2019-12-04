2019/12/04 | 15:01

اخبار السعودية )- أعلن عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة في العراق، الأربعاء، أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة مؤقتة تعمل على التحضير لإجراء انتخابات مبكرة، جاء ذلك خلال لقائه السفير الفرنسي برونو أوبيرت.وقال الحكيم في بيان،

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