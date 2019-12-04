2019/12/04 | 15:15

اخبار السعودية )- أظهر مقطع فيديو لعدد من قادة العالم من دول أوروبا، يتضمن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهم يمزحون حول الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال حفل استقبال أقيم في قصر باكنغهام بإنجلترا

وجاء الفيديو خلال الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس حلف شمال الأطلسي «الناتو»، والذي أقيم أمس (الثلاثاء).



وأظهر الفيديو سؤال جونسون لماكرون: «هل هذا سبب تأخرك؟»، قبل أن يتدخل ترودو قائلا: «لقد تأخر لأنه سيشارك في مؤتمر صحافي لمدة 40 دقيقة في القمة»، حسب ما ذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد... قادة أوروبا يسخرون من ترمب في قمة «الناتو») نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد... قادة أوروبا يسخرون من ترمب في قمة «الناتو») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).