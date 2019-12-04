«فليرتي»... حصان صغير يدعم صاحبته نفسيًا... والبقر يشارك بـ«الأحضان»

2019/12/04 | 15:15

اخبار السعودية )- تجتذب أبريا هينسلي وحصانها الصغير «فليرتي»، الأنظار أينما ذهبا.فسواء كانا في متجر البقالة أو في الحديقة، يولي المارة كثيراً من الاهتمام لهما.وقالت هينسلي: «الخروج مع (فليرتي) بالتأكيد أحد أكثر أجزاء حياتي إثارة للاهتمام في هذه المرحلة، كما أنني أُصادف بكثير من الأسئلة».وهذا العام، قامت هينسلي برحلة جوية مع الحصان بعد أن سمحت إدارة الطيران الفيدرالية بذلك، بحسب تقرير لشبكة «إيه بي سي نيوز».وأضافت: «لقد كانت هذه المرة الأولى التي يقوم فيها (فليرتي) بركوب طائرة.كان الجميع في المطار لطيفين حقاً ومرحبين ومفيدين.كانت واحدة من أكثر التجارب التي أشعرتني بالتحرر».

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